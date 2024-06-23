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Abdullah Avcı'dan teknik ekipten ayrılan Egemen Korkmaz'a teşekkür!

Abdullah Avcı'dan teknik ekipten ayrılan Egemen Korkmaz'a teşekkür!

Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz, teknik ekipten ayrıldığını ve kariyerine teknik direktör olarak devam etmek istediğini açıkladı. Yaşanan bu gelişme üzerine bordo-mavililerin çalıştırıcısı Abdullah Avcı, Egemen Korkmaz'la ilgili değerlendirmede bulundu.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, teknik ekipten ayrılan yardımcı antrenör Egemen Korkmaz'a katkılarından dolayı teşekkür etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Egemen Korkmaz'ın bundan sonraki kariyerine teknik direktör olarak devam etme kararı aldığı anımsatıldı.

Korkmaz'ın, takımın başarısı için her zaman özverili çalışma ortaya koyduğuna işaret edilen açıklamada, Korkmaz'a bundan sonraki kariyerinde başarı dilendi.

"Bundan sonraki kariyerinde en içten dileklerimle başarılar diliyorum"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen teknik direktör Avcı ise şunları kaydetti:

Egemen Korkmaz'a, hem kulübümüz hem de ekibim adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Kendisinin çalışmaları ve özverisi, oyuncularımızın gelişimi ve performansında gözle görülür etki yaratmıştır. Kendisine ekibimize yaptığı katkılar için bir kez daha teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde en içten dileklerimle başarılar diliyorum.

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