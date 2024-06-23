Hakan Çalhanoğlu: Arda konusunda hocayı korumam lazım!

Arda Güler'in Portekiz maçında ilk 11'de yer almamasına tepkiler sürerken takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'ndan konuyla ilgili açıklama geldi.

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EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Türkiye, BVB Dortmund Stadyumu’nda Portekiz’e 3-0 mağlup oldu. Ay-yıldızlılarda, takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, bugün yapılacak antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Portekiz mağlubiyetinin ardından konuşmanın daha zor olduğunu ancak bu mağlubiyetin dünyanın sonu olmadığını belirten Hakan Çalhanoğlu, “Burada beraber başladık, beraber bitireceğiz. Dünkü maçtan sonra her şey daha zor oluyor. Ama dünyanın sonu değil. Bizler baştan beri gruptan çıkma hedefimiz vardı. Hala da bu hedefimiz var. İstediğimiz sonuncu alamadık. Her şey bitmedi. Önümüzde Çekya maçı var. Galibiyet ya da beraberlik yetiyor. Bizim takım buna inanıyor. Maçta istemediğimiz şeyler oldu. Şansızlıklar oldu. Futbolda olan şeyler. Futbolda hem kazanıyor hem de kaybediyorsun. Önemli olan takımın hala inanması. Biz dünkü maçı konuştuk sonrasında. Önümüze bakacağız ki bakmak zorundayız. Fazla günümüz yok. Çekya maçına odaklanıp, inşallah grup etabını geçeceğiz” diye konuştu.

“KONU ASLINDA BEN DEĞİLİM, MİLLİ TAKIM”

Kendine yöneltilen eleştiriler olduğunu ancak bunların futbolun içinde var olduğunu dikkat çeken Çalhanoğlu, “Futbolda olan şeyler bunlar. İster istemez eleştiriler gelecek. Ben performansımdan memnunum. Orada yaptıklarımı burada da yapıyorum. Hocanın isteklerini karşılamaya çalışıyorum. Konu aslında ben değilim, milli takım. Biz burada ay-yıldız için savaşıyor, gayret gösteriyor, çabalıyoruz. En çok eleştiriyi ben alıyorum. Ben bunları dinlemiyorum, dinlemiş olsam buralara kadar gelemezdim. Milli takıma konsantreyim. Kendime iyi bakıyorum. İstatistiklere girmek istemiyorum. Bir tarafta milli takım analiz yaparken bir taraftan da Inter analiz yapıyor. Sahada çok koşan, mücadele eden ama istediğim sonuçlara alamayan bir Hakan var. İnsan bazen ister istemez duygusal oluyor. Ben her zaman takım arkadaşlarımın iyi olmasını istiyorum. Hocanın kararı oynatır, oynatmaz. Oynarsam mücadelemi veririm, oynamazsam da takım için buradayım. Eleştiri her zaman olacak. Türkiye’de gelen eleştiri ile Almanya ya İtalya’da karşılaşmadım. Ben 30 yaşına kolay kolay gelmedim. Hep kendime bakarak, iyi beslenerek performansımı en iyi şekilde sergilemeye çalıştım ve çaba gösterdim” ifadelerini kullandı.

“OYUNDAN KOPMAMAK, DÜŞMEMEK GEREKİYOR”

Takımın geriye düştüğü anlarda oyundan kopabildiğini belirten Hakan Çalhanoğlu, bu konuda gelişim göstermeleri gerektiğini dile getirdi. Kaptan Çalhanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her oyuncunun kaç maç yaptığını tam bilmiyorum. Biri 15, diğeri 40 maç oynuyor, oyuncuya göre değişiyor. Bu, genel anlamda milli takımda vardı. Bu konuda gelişmemiz gerekiyor. Bunun farkındayız. İster istemez oluyor futbolda. Geliştirmemiz gereken bir konu. Oyundan kopmamak, düşmemek gerekiyor. 1-0 ya da 2-0’ken devam etmemiz gerekiyor. Daha güçlü olmamız gerekiyor. Takımda ilk kez oynayan oyuncular da var. Daha çok gelişecekler. Biz gereken analizleri yaptık. Bu konuda çok üstüne koymamız gerekiyor.”

“PORTEKİZ’İ YENEBİLİRDİK”

Portekiz maçını kazanabileceklerini belirten Hakan Çalhanoğlu, “Türkler olarak biz genelde duygusal insanlarız. Portekiz güçlü bir takım. Kaliteli bir kadroya sahipler. İspanya ve Almanya gibi takımlar favori. Portekiz’i yenebilir miydik, yenebilirdik. Geride olduğumuz zaman oyundan düşüyoruz, konsantrasyonumuz bozuluyor. Bunu geliştirmemiz gerekiyor. Bazen statta bile birbirimizi duyamıyoruz. Samet ile Altay’ın olayı oldu. Biz saha içinde konuşuyoruz ama duyulmuyor. Bu şanssızlık olabilir. Önemli olan bunu ayağa kaldırmak. Burada ben diye bir şey yok. Biz. Beraber kazanır, beraber kaybederiz. Yolun sonu değil. Çekya maçı zor olacak. Hazırlık maçında onları yendik şimdi farklı bir takımla sahaya çıkacaklar. Ben inanıyorum ki gol yollarında devam edeceğiz inşallah” dedi.

“GÖREVİMİZİ YAPACAĞIZ”

Çekya maçına nasıl bir kadro ile çıkılması gerektiğiyle ilgili gelen bir soru üzerine Hakan Çalhanoğlu, şöyle konuştu:

“Kazanınca her şey daha kolay. Kaybedince karakter meselesine giriyor. Bizler her zaman sizlere saygı duyuyoruz. Hocanın aklında bir stratejisi vardır. Nasıl çıkacağız, nasıl oynayacağız, bunu ben söyleyemem. Diri, güçlü bir Çekya gördüm, Portekiz maçında da iyi oynadılar. Ben oyuncu olarak fazla bir şey söylemem. Hocanın dediklerine ayak uydurmamız gerekiyor. Biz görevimizi yapacağız.”

“CENK, TÜRKİYE’DE CEZA SAHASI İÇİNDEKİ EN TEHLİKELİ OYUNCU”

Gol yolların sıkıntı yaşandığını bu bölgede Cenk Tosun ile uyumu sorulan Hakan Çalhanoğlu, “Cenk ile yıllardır formayı paylaştım. Oynamasını tabii ki isterim ama hocanın kararını saygı duymamız gerekiyor. Bu sadece Montella için geçerli değil her hoca için geçerli. Ben 6 numarada olduğum için ona biraz uzak olmuş olurum. Onun koşularını biliyorum. Ceza sahası içinde Türkiye’deki en tehlikeli oyuncu. Sonuç hocaya kalıyor. Kararı hoca veriyor” ifadelerini kullandı.

“ARDA HERKES İÇİN ÇOK DEĞERLİ”

Arda Güler’in takım için çok değerli bir isim olduğuna dikkat çeken Hakan, “Arda bizim için çok değerli. Herkes çok değerli. Bazen siz idmanlarda ne olduğunu takım içinde ne olduğunu, Arda’nın sakatlığını bilmiyorsunuz. Bu konuda hocayı korumam lazım. Arda kasığından sakatlık geçirdi. O yüzünden oynamadı. Yoksa oynayacaktı. Konuşarak o kararı verdiler. 20 dakika için hazırlandı Arda. Hoca bunu dışarıya yansıtmadı. Hep takımın içinde kalan bir şey” diye konuştu.

Arda Güler’in sakatlık nedeniyle forma giyemediğini ifade eden Hakan Çalhanoğlu, “Arda ve hocanın ne konuştuğunu bilemediğim için bir şey diyemem. Herkes Arda’ya değer veriyor. Dediğim gibi bilmediğiniz çok şey var. Bazı oyuncular 2-3 günde bir oynamaya alışkın değiller. Dinlenmeleri lazım. Hoca her oyuncuyla görüşüp, değerlendiriyor. Fiziksel anlamda 2-3 günde bir oynamak yoğun” şeklinde konuştu.