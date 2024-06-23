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Kuzey Tunçelli, Avrupa şampiyonu oldu!

Kuzey Tunçelli, Avrupa şampiyonu oldu!

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Avrupa Su Sporları Şampiyonası erkekler 1500 metre serbest stilde Avrupa şampiyonu oldu.

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Sırbistan'da devam eden Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 1500 metre serbestte altın madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'daki Milan Gale Muskatirovic Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada Kuzey, 1500 metre serbest stil finalinde yer aldı.

Finali 14.55.64'lük derecesiyle birinci sırada bitiren Fenerbahçeli milli yüzücü, Avrupa şampiyonu oldu.

Bakan Bak'tan Avrupa şampiyonu milli yüzücü Kuzey Tunçelli'ye tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda 1500 metre serbest stilde altın madalya kazanan milli yüzücü Kuzey Tunçelli'yi tebrik etti.

Bakan Bak, yayımladığı mesajda, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da altın madalya kazanan milli sporcuyu kutlayarak, "1500 metre serbest finalinde 14.55.64'lük derecesi ile altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan Kuzey Tunçelli'yi kutluyorum. Altın madalya elde edilmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyor, milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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