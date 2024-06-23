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Rusya'da sinagog ve kiliselere düzenlenen saldırılarda 9 kişi yaşamını yitirdi

Rusya'da sinagog ve kiliselere düzenlenen saldırılarda 9 kişi yaşamını yitirdi

Rusya'nın Dağıstan bölgesinde sinagog ve kiliselere düzenlenen silahlı saldırılarda 7'si polis, 1'i papaz olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti. 25 kişi de yaralanırken güvenlik güçleri 4 saldırganı etkisiz hale getirdi.

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Rusya'nın Dağıstan bölgesinde düzenlenen silahlı saldırılarda bir polis noktasının, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı, 7'si polis, 1'i papaz olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiği, 4 saldırganın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün TSİ 18.00 sularında Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı gerçekleştirdikleri belirtildi.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada silahlı kişilerin Mahaçkale'deki bir polis noktasına ve Derbent'teki iki kilise ve bir sinagoga saldırdıkları bilgisine yer verildi. Dağıstan Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, saldırılarda 7'si polis olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin de yaralandığı bildirildi.

4 SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Dağıstan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da 4 saldırganın etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Derbent'teki sinagogda yangın çıktığı görülüyor.

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