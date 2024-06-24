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Su kullanımı tartışması korkunç bitti!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Su kullanımı tartışması korkunç bitti!

Tokat'ın Niksar ilçesinde silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi, eşi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Umurlu köyünde Erdoğan Y. (53) ile Selahattin T. (49) arasında su kullanımı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erdoğan Y, Selahattin T. ve eşi Esme T'ye (44) tabancayla ateş etti.

Yaralanan karı koca, Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Esme T, burada müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Selahattin T. ise hastanedeki tedavisinin ardından Tokat'a sevk edildi.

Şüpheli Erdoğan Y, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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