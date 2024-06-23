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TFF'den Arda Güler hakkında açıklama geldi

TFF'den Arda Güler hakkında açıklama geldi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Arda Güler'in antrenman sırasında verdikleri görüntüye dair TFF'den açıklama geldi.

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A Milli Futbol Takımı'nın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella'nın, Çekya maçı öncesi gerçekleştirilen antrenmanda Arda Güler'in elinden yeleğini alıp başka bir oyuncuya vermesi tepki çekmişti.

Görüntülere dair Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) açıklama geldi.

"Bireysel çalışma yapması konusunda fikir birliğine varılmıştır"

Açıklamada şöyle denildi:

"A Millî Takımımızın bu akşam gerçekleştirilen antrenmanı sırasında, televizyon kameralarına yansıyan görüntüler üzerine yorum yapılarak oluşturulmuş bir video, sosyal medya mecraları üzerinden dolaşıma sokulmuştur.

Antrenman öncesinde millî futbolcumuz Arda Güler'in kasığındaki ağrı nedeniyle, Çekya maçına kendisini en sağlıklı şekilde hazırlayabilmek adına, bireysel çalışma yapması konusunda teknik heyetimiz ve oyuncu arasında fikir birliğine varılmıştır.

İlgili videoda görülen çalışma, Arda Güler için belirlenen kapsamda olmayıp, millî futbolcumuz daha sonra koruyucu amaçlı lineer çalışmasına yönlendirilmiştir.

Kalbi Türk Millî Takımı için atan sağ duyulu vatandaşlarımızın bu tür içeriklere itibar etmemesi gerektiğini önemle hatırlatırız."

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