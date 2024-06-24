BIST 10.771
DOLAR 32,77
EURO 35,13
ALTIN 2.452,42
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

14 yaşındaki Çağrı'nın akıllara durgunluk veren ölümü!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
14 yaşındaki Çağrı'nın akıllara durgunluk veren ölümü!

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde 4. kattaki balkondan düşen 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Abone ol

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki apartmanın 4. katında oturan Çağrı Hekimoğlu (14), henüz belirlenemeyen nedenle balkondan düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekibince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Hekimoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP heyeti, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bugün görüşecek
CHP heyeti, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bugün görüşecek
Su kullanımı tartışması korkunç bitti!
Su kullanımı tartışması korkunç bitti!
EURO 2024'te Almanya ve İsviçre berabere kaldı
EURO 2024'te Almanya ve İsviçre berabere kaldı
TFF'den Arda Güler hakkında açıklama geldi
TFF'den Arda Güler hakkında açıklama geldi
Montella, Arda Güler'in elinden yeleğini aldı
Montella, Arda Güler'in elinden yeleğini aldı
Abdullah Avcı’nın yardımcı antrenörlük görevine eski Beşiktaşlı
Abdullah Avcı’nın yardımcı antrenörlük görevine eski Beşiktaşlı
Rusya'da sinagog ve kiliselere düzenlenen saldırılarda 9 kişi yaşamını yitirdi
Rusya'da sinagog ve kiliselere düzenlenen saldırılarda 9 kişi yaşamını yitirdi
Beşiktaş, Aziz Yıldırım'ın sözünü verdiği projeyi gerçekleştiriyor!
Beşiktaş, Aziz Yıldırım'ın sözünü verdiği projeyi gerçekleştiriyor!
Kuzey Tunçelli, Avrupa şampiyonu oldu!
Kuzey Tunçelli, Avrupa şampiyonu oldu!
Fransa'da erken seçim anketi: İlk turu aşırı sağ kazanacak
Fransa'da erken seçim anketi: İlk turu aşırı sağ kazanacak
Abdullah Avcı'dan teknik ekipten ayrılan Egemen Korkmaz'a teşekkür!
Abdullah Avcı'dan teknik ekipten ayrılan Egemen Korkmaz'a teşekkür!
Hakan Çalhanoğlu: Arda konusunda hocayı korumam lazım!
Hakan Çalhanoğlu: Arda konusunda hocayı korumam lazım!