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İstanbul'da tatilin ardından trafik yoğunluğu

İstanbul'da tatilin ardından trafik yoğunluğu

İstanbul'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı. İBB'nin cep trafik uygulamasına göre saat 08.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 47 olarak kaydedildi. Özellikle Cevizlibağ'dan Edirne istikametine doğru araçlar ilerlemekte zorlandı.

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9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi ve İstanbul'a dönüşler başladı. Bu yoğun dönüşle birlikte, haftanın ilk iş gününde (24 Haziran 2024 Pazartesi) bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasına göre, saat 08.00 itibariyle trafik yoğunluğu %47'ye ulaştı.

Yoğunluğun en çok yaşandığı bölgelerden biri Cevizlibağ-Edirne istikameti oldu. Bu bölgede sürücüler, güçlükle ilerleyebildi.

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