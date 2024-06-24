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Öğretmen olmanın şartları değişiyor! İşte yeni düzenleme MEB duyurdu

Öğretmen olmanın şartları değişiyor! İşte yeni düzenleme MEB duyurdu

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yapılacak köklü değişikliklerle ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı, yeni düzenlemeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmaya hazırlanıyor. Adaylar Akademi'de eğitimden geçirildikten sonra atanacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda köklü değişiklikler içeren bir teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmaya hazırlanıyor. Önerilen kanun değişiklikleri arasında, öğretmen adaylarının eğitim sürecinin yeniden düzenlenmesi ve atanma şartlarının belirlenmesi yer alıyor.

MEB tarafından yapılan açıklamalara göre, yeni düzenleme kapsamında öğretmen adayları için Milli Eğitim Akademisi kurulacak. Bakan Yusuf Tekin, bir televizyon programında yaptığı açıklamada, mevcut öğretmen yetiştirme sürecindeki eksiklikleri gidermek için bu adımın atıldığını vurguladı. Tekin'e göre, dünya genelindeki öğretmen yetiştirme uygulamaları da göz önünde bulundurularak Türkiye'de lisans eğitimine ek olarak formasyon eğitimlerinin de sağlanacağı bir sistem benimsenecek.

Öğretmenlerin hizmet içi eğitimleri de artık Akademi bünyesinde düzenlenecek. Bakanlık, bu eğitim sürecini eğitim fakülteleri ile iş birliği içinde yürüteceklerini belirtti.

Öğretmenlere ek eğitim imkanı

Kanun teklifi ayrıca, mevcut öğretmenler için de düzenlemeler içermekte. Bu kapsamda, öğretmenlerin sürekli olarak değerlendirilmesi ve gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla yeni bir eğitim planlaması yapılacak. Okullarda yapılan denetimler sonucunda yetersiz bulunan öğretmenlere ek eğitim imkanı sağlanacak veya genel idare hizmetine alınabilecekleri belirtiliyor.

Öğretmenlik mesleği için öngörülen hazırlık eğitimi süresi dört dönem olarak belirlenirken, adayların güvenlik soruşturmasından geçmeleri gerekecek. Akademideki eğitim süreci, teorik dersler ve uygulamalı sınavlar üzerinden ilerleyecek ve başarı şartları belirlenecek. Disiplin ihlalleri, öğrencilere yönelik şiddet ve özel hayatın gizliliğini ihlal eden davranışlar gibi durumlarda ise disiplin cezaları uygulanacak.

Öğretmenlere tanınan devamsızlık hakkı ise her dönem için beş gün olarak belirlenirken, sağlık raporu ile uzun süreli devamsızlık durumunda kayıtların dondurulabileceği veya akademiden uzaklaştırılabileceği bildiriliyor.

Bu yeni düzenlemelerle birlikte, Türkiye'de öğretmenlik mesleğinin niteliğinin artırılması ve eğitim standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor.

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