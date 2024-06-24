Konya'da mide bulandıran olay! Masaj salonu çalışanı genç kız kabusu yaşadı: Önce içkisine ilaç koydular sonra sırayla tecavüz ettiler!

Konya'da masaj salonu çalışanı 20 yaşındaki E.K., arkadaşının evinde kabusu yaşadı. İçkisine ilaç atılarak bayıltılan genç kız, evde bulunanların tecavüzüne uğradı. Bu anları sosyal medyadaki canlı yayında paylaşan 5'i 18 yaşından küçük 8 şüpheli hakkında dava açıldı. Mağdur E.K.'nın anlattıkları kan dondurdu.

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Korkunç olay, geçtiğimiz Aralık ayında Konya'nın Meram İlçesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Bir masaj salonunda çalıştığı öğrenilen E.K. arkadaşlarının kaldığı eve gitti. Burada iki bardak içki içen E.K. iddiaya göre daha sonra kendisinden geçti. Sabah kalkıp, ne olduğunu bilmeden işe giden genç kız kendisine gönderilen görüntülerle büyük bir şok yaşadı.

Sabah’tan Tolga Yanık’ın haberine göre, şüpheliler, tecavüz ettikleri anlara ait görüntüleri genç kızın cep telefonuna atarak yeniden eve gelmesini isteyerek şantaj yaptı. Mecbur kalıp eve giden E.K. bu seferde evdeki kızların şiddetine maruz kaldı. E.K'nin üzerini soyup, saatlerce şiddet uygulayan şüpheliler bununla da yetinmedi.

Önce cinsel saldırı sonra şiddet

Şüpheliler önce ilişkiye girdikleri videoları sosyal medyada yaydılar ardından da genç kızdan zorla aldıkları sosyal medya şifresi üzerinden canlı yayın açıp, şiddeti de an be an yayınladılar. E.K'nın bir arkadaşı, bu anları görüp polise başvurdu. E.K. polis eşliğinde hastaneye gidip muayene olurken A.S. (19), H.H.P. (24), B.C.B. (20), A.B. (17), S.T.Ö. (17), U.A.K. (15), A.A.K. (17) ve S.K. (18) gözaltına alındı. Şüphelilerden A.S., H.H.P. B.C.B., A.B. ve S.T.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kız arkadaşı içkisine ilaç koymuş

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Şüpheliler hakkında 'nitelikli cinsel saldırı', 'nitelikli yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'şantaj', 'sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme', 'eziyet', 'silahlı tehdit', 'mala zarar verme', 'kasten yaralama', 'basit yaralama' gibi suçlarından 69 yıla kadar varan hapis cezaları istemiyle dava açıldı. İddianamede kadın şüphelilerden S.K. ile mağdur E.K. arasında bilinmeyen nedenle husumet olduğu, S.K'nın E.K'nın içkisine konulan madde ile kendisinden geçmesini sağlayarak erkek şüphelilerin E.K. ile ilişkiye girip, bu anları da kayda almaları konusunda anlaştığı belirtildi.

"Sabah kendime geldiğimde ne olduğunu anlayamadım"

İddianamede E.K'nin ifadesine de yer verildi. E.K., "İçki içtikten sonra boş bardağı S.K'ya verdim. S.K. içki koyup yine bana verdi. Bunu da içtikten bir süre sonda bilincimi kaybetmişim. Sabah kendime geldiğimde ne olduğunu anlayamadım. Evden ayrılıp işe gittim. Bir gün sonra whatsapptan cinsel ilişki videoları gönderdiler. Görüntülerde baygın haldeyken ilişkiye girdiklerini gördüm. Eve gelmezsen videoları yayacaklarını söyleriler. Bunun üzerine eve gittim. Yaşadığım olay nedeniyle ağlarken üzerimdeki kıyafetleri zorla çıkarttılar. Tekme ve yumrukla uzun süre dövdüler. Aldığım darbeler nedeniyle bayılmışım" dedi.

Tecavüzü izlemiş ama yardım etmemişler

Kızlardan komployu hazırlayan ve E.K'nın iş arkadaşı olan S.K. ifadesinde her şeyi anlattı. S.K., "Cinsel olayın olduğu gün birlikte alkol aldık. O gün A.S. beni sürekli dövdü. Saçlarımdan çekerek diğer odaya götürdü. Diğer arkadaşların kafaları güzelleşince E.K. ile ilişkiye girmişler.Fırsat bulunca baktığımda E.K'nın önce sesi çıkıyordu sonra sesi çıkmıyordu. A.S. beni çok dövdüğü için bir şey yapamadım. Beni tekrar diğer odaya götürdü. Sabah saat 05.00 sıralarında E.K. kendine geldiğinde ne oldu bana diye sordu. Ben olanları anlattım. O bana niye yardım etmedin dedi. Bende darp edildiğimi söyledim" diye konuştu.

Kaynak: Sabah