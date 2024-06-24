Nesrin Cavadzade bikinili fotoğraflarını peş peşe paylaştı
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Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Cavadzade son olarak bikinili pozlarını peş peşe paylaştı. Cavadzade'nin fit vücudu dikkatlerden kaçmadı.
'Küçük Ağa', 'Bizim Hikaye', 'Aşk Tesadüfleri Sever 2', 'Yasak Elma' ve 'Üç Kuruş' gibi dizilerde yer alan Nesrin Cavadzade, sosyal medyanın ünlü isimlerinden.
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Tatile çıkan Cavadzade, Instagram hesabından paylaştığı siyah bikinili pozlarıyla çok beğenildi.
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Kusursuz fiziğini gözler önüne seren Cavadzade, takipçilerinden yorum ve beğeni topladı. Ünlü oyuncunun güzelliğine bir bakan bir daha baktı.
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Nesrin Cavadzade son olarak Şahane Hayatım dizisiyle ekranda boy gösterdi.
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