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Yoğunluğun ardından Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde ulaşım normale döndü!

Yoğunluğun ardından Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde ulaşım normale döndü!

Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte, tatil süresince yoğunluğun yaşandığı Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde ulaşım normale döndü.

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Kurban Bayramı tatili süresince yoğunluğun yaşandığı Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde ulaşım normale döndü.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde memleketleri ya da tatil beldelerinden dönüşe geçen sürücüler nedeniyle yoğunluğun yaşandığı Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde ulaşım normal olarak sağlanıyor.

Otoyolun, Gerede, Köroğlu rampası, Yumrukaya ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde trafik yoğunluğu yaşanmıyor.

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