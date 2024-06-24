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Trabzonspor'a transfer olan Ozan Tufan'dan '3 Temmuz' hamlesi

Trabzonspor'a transfer olan Ozan Tufan'dan '3 Temmuz' hamlesi

Fenerbahçe forması giydiği dönemde 3 Temmuz süreciyle ilgili paylaşımlar yapan Ozan Tufan, Trabzonspor'a transfer olduktan sonra söz konusu paylaşımları sildi.

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Trabzonspor transfer sezonuna hızlı başladı. Bordo-mavililer 2024-2025 transfer sezonun bugün başlamasının ardından 5 oyuncuyla görüşmelere başlandığını açıkladı. Kulübün resmi hesabından transfer için yapılan açıklamada "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcular Anthony Nnaduzor Nwakaeme, Borna Barisic ve John David Lundstram ile Standard De Liege’nin profesyonel futbolcusu Denis Mihai Dragus ile Hull City’nin profesyonel futbolcusu Ozan Tufan’ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Ozan Tufan, Fenerbahçe’de kadro dışı kaldığı günü yaşamı boyunca unutmayacağını dile getirdi. Ozan Tufan, "23 Mart benim doğum günüm. O gün bir telefon aldım. Fenerbahçeli bir yönetici beni aradı. Heyecanlandım; herhalde doğum günümü kutlamak için arıyor’ dedim kendi kendime. Bana, ‘Seni kadro dışı bıraktık. Artık takımla ilişiğin kesildi’ dedi. Başımdan sanki kaynar sular boşaldı. Dünyam karardı. Bu anı yaşamım boyunca hiç unutamayacağım. Bana bunları yaşatanlar ömrün boyunca hep gözümün önünde olacak." dedi.

"Futbol aşkım Trabzonspor'da tavan yapacak"

Ozan Tufan, içindeki futbol aşkının Trabzonspor’da tavan yapacağına inandığını da dile getirdi.

Öte yandan Ozan Tufan sosyal medyada 3 Temmuz'la alakalı yaptığı paylaşımlarını kaldırdı. 3 Temmuz ile alakalı paylaşımlarını kaldıran Ozan, Instagram’da öne çıkarılanlar kısmından Fenerbahçe'ye ait paylaşımları da sildi.

Sarı-lacivertli taraftarlar Ozan Tufan'a bu hamlesinin ardından tepki gösterdi.

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