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6 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 31 şüpheli gözaltına alındı

6 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 31 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-46" operasyonlarında 31 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatili boyunca Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, Mersin ve Ordu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-46" operasyonlarının düzenlendiğini bildirdi.

Bu operasyonlarda 31 şüphelinin yakalandığının bilgisini veren Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteğiyle durmadan, duraksamadan mücadele etmek. Kesintisiz 365 gün operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."

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