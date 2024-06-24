BIST 10.742
DOLAR 32,89
EURO 35,33
ALTIN 2.459,33
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

YKS eğitim bilgisi seçme ve onaylama işlemleri başladı

YKS eğitim bilgisi seçme ve onaylama işlemleri başladı

YKS eğitim bilgisi güncelleme ekranı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açıldı. YKS tercihleri öncesinde, adayların değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri, bu eğitim bilgilerini seçmeleri gerekiyor. Peki, 2024 YKS eğitim bilgisi güncelleme nasıl yapılır?

Abone ol

2024 YKS eğitim bilgisi güncelleme ekranı, YKS tercihleri öncesinde merak ediliyordu. Her üniversite sınavı dönemi sonrasında, ÖSYM üzerinden eğitim bilgileri güncelleniyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri başladı. İşte ayrıntılar.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024-YKS'ye başvuran adayların Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) bulunan "https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2024/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri, bu eğitim bilgilerini seçmeleri ve 28 Haziran saat 16.00'ya kadar onaylamaları gerekiyor.

Eğitim bilgilerinde eksiklik ya da hata olduğunu düşünen adaylar, düzeltme işlemini, mezun oldukları veya olacakları ortaöğretim kurumları ile görüşerek, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) e-Okul sistemi üzerinden yaptırabilecek.

Eğitim bilgisi e-Okul'a eklenemeyecek durumda olan adayların ise eğitim bilgilerini ve varsa okul birinciliği durumlarını Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi (KKİS) üzerinden okullarına işlettirmeleri ve sonrasında "https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2024/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden bu eğitim bilgilerini seçerek, 28 Haziran saat 16.00'ya kadar onaylatmaları gerekiyor.

Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan ÖSYM'ye yapacakları değişiklik ve düzeltme talepleri kabul edilmeyecek ve cevaplandırılmayacak.

2024-YKS'ye başvuran tüm adayların eğitim bilgisi seçme işlemini gerçekleştirmesi gerekecek.

Ortaöğretim Başarı Puanı'na (OBP) ilişkin işlemlerin yapıldığı tarihte adayın aktif olan tek bir eğitim bilgisi varsa bu eğitim bilgisi kullanılacak. Adayın başvuruda kullandığı eğitim bilgisi, bu tarihte aktif eğitim bilgileri arasında bulunmuyor ise adayın en son mezun olduğu eğitim bilgisi kullanılacak.

YKS
ÖNCEKİ HABERLER
Adalar'da 'minibüs' tartışması! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama: Toplu taşımasız olmaz
Adalar'da 'minibüs' tartışması! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama: Toplu taşımasız olmaz
Sakarya'da dehşet! Komşusunu öldürüp kaçtı
Sakarya'da dehşet! Komşusunu öldürüp kaçtı
Konya'da eski sevgili vahşeti! 4 çocuk annesi kadın öldürüldü
Konya'da eski sevgili vahşeti! 4 çocuk annesi kadın öldürüldü
Trabzonspor'a transfer olan Ozan Tufan'dan '3 Temmuz' hamlesi
Trabzonspor'a transfer olan Ozan Tufan'dan '3 Temmuz' hamlesi
Nefes darlığı çeken çocuğun göğüs boşluğundan yaklaşık yarım kilogramlık kitle çıkarıldı
Nefes darlığı çeken çocuğun göğüs boşluğundan yaklaşık yarım kilogramlık kitle çıkarıldı
6 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 31 şüpheli gözaltına alındı
6 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 31 şüpheli gözaltına alındı
Hatay'da deprem konutları teslim tarihi belli oldu
Hatay'da deprem konutları teslim tarihi belli oldu
Türkiye-Çekya maçının hakemi belli oldu
Türkiye-Çekya maçının hakemi belli oldu
Sabiha Gökçen Havalimanı, bayram tatilinde yolcu ve uçuş rekoru kırdı
Sabiha Gökçen Havalimanı, bayram tatilinde yolcu ve uçuş rekoru kırdı
Mehmet Şimşek ve Yalçın Karatepe bir araya geldi! İşte masadaki başlıklar
Mehmet Şimşek ve Yalçın Karatepe bir araya geldi! İşte masadaki başlıklar
AK Parti'de kritik MYK! 5 il başkanı değişiyor, milyonların beklediği Temmuz zammı da masada
AK Parti'de kritik MYK! 5 il başkanı değişiyor, milyonların beklediği Temmuz zammı da masada
Karayip Korsanları'nda rol alan Tamayo Perry, korkunç bir şekilde hayatını kaybetti
Karayip Korsanları'nda rol alan Tamayo Perry, korkunç bir şekilde hayatını kaybetti