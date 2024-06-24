Adalar'da 'minibüs' tartışması! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama: Toplu taşımasız olmaz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Adalar'da yaşanan toplu taşıma eylemlerine yönelik bir açıklama yaptı. İmamoğlu, "Bizim siyaset anlayışımızda tepkiyi gösteren insanları duymak en önemli fıtratımızdır. Tepkiyi elbette duyuyorum, anlıyorum" dedi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar'daki toplu taşıma eylemlerine ilişkin açılamada bulundu. "Adalar, toplu taşımasız olmaz. Adalar nüfusunun yüzde 70'i orta yaş ve üstü vatandaşlardan oluşuyor. İnsanlarımızın toplu taşımadan faydalanma mecburiyeti var." ifadelerini kullanan İmamoğlu şunları kaydetti:

"Adalar'da atların görmüş olduğu zulmü gidermek adına Adalar'daki faytonların kaldırılma sürecinde ne kadar halkçı, katılımcı bir model yönettiğimizi en iyi Adalar halkı biliyor. Bizim siyaset anlayışımızda tepkiyi gösteren insanları duymak en önemli fıtratımızdır. Tepkiyi elbette duyuyorum, anlıyorum.

Adalar'da faytonları kaldırdıktan sonra toplu taşımayı sağlama mecburiyetimiz var. Adalar, toplu taşımasız olmaz. Adalar nüfusunun yüzde 70'i orta yaş ve üstü vatandaşlardan oluşuyor. İnsanlarımızın toplu taşımadan faydalanma mecburiyeti var. Buralarda mezarlıklara, hastanelere ve kamu kurumlarına erişim mecburiyeti var. Tatil günlerinde bazen 60 bini aşan Adalar misafiri var. Adalar'da bir toplu taşıma zarureti var.

Faytonu kaldırdığımız dönemde geçici izin aldık. O günden bugüne Adalar'a uygun araçların dizaynıyla ilgili yoğun bir çaba içerisinde olduk. Daha farklı bir dizaynla lisanslanabilir bir aracın üretimi konusunda çalışmalarımız sürüyor ama şu anda böyle bir imkan yok. Şu anda hizmete sunduğumuz araçlar Roma gibi tarihi şehirlerin tarihi bölgelerinde kullanılan araçlardır"