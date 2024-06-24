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Bakanlıktan Starbucks ve Burger King'e baskınlarla ilgili açıklama geldi

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da iki ayrı işletmeye giren 16 kişinin işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "22 Haziran 2024 Cumartesi günü Diyarbakır Sur ve Kayapınar ilçelerinde iki ayrı işletmeye giren 16 şahsın işlemleri, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılmaktadır. Bugün Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceklerdir."

Ne olmuştu?: Diyarbakır'da bir grup, Kayapınar ilçesinde bulunan Mahabad Bulvarı'ndaki Starbucks şubesi ile Sur ilçesinde bulunan Burger King şubesine baskın yapmıştı. İş yerlerine maddi hasar veren grup, İsrail aleyhine slogan atmıştı. Şubelerin basılmasına dair görüntüler sosyal medya üzerinde paylaşılmıştı.

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