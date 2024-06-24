Ünlü çift 'Kimler Geldi Kimler Geçti'de bir araya geliyor

İlk sezonuyla ilgi toplayan “Kimler Geldi Kimler Geçti” dizisinin ikinci sezon çekimleri devam ediyor. Serenay Sarıkaya'nın başrolünü üstlendiği dizinin yeni sezonunda ünlü bir oyuncu çift de birlikte kamera karşısına gelecek.

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Netflix'in en çok izlenen yerli yapımlarından olan “Kimler Geldi Kimler Geçti” dizisi avukat Leyla ve onun bağlı bulunduğu ofisteki arkadaş grubunun üzerinden modern şehir hayatındaki ilişkilere ayna tutuyor. İlk sezonu geçen ay yayınlanan dizinin ikinci sezonu için önceki hafta ekip sete çıkmıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Bertan Başaran’ın yönettiği Ay Yapım imzalı dizinin ikinci sezonuna birçok isim de konuk oluyor.

Bu isimlerin başında ünlü aktör Cansel Elçin de var. Oyuncu, eşi Zeynep Tuğçe Bayat’ın “Avukat Beliz” rolünü canlandırdığı dizide Esra’nın (Esra Ruşan) eski sevgilisi İskender rolüne hayat verecek.