BIST 10.691
DOLAR 32,91
EURO 35,38
ALTIN 2.461,71
HABER /  MEDYA

Yılmaz Özdil 'bidon kafayı' kime söylediğini açıkladı olay oldu Özdil kıvırdı mı?

Yılmaz Özdil 'bidon kafayı' kime söylediğini açıkladı olay oldu Özdil kıvırdı mı?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in seçmene bidon kafa dediği için eleştirdiği Yılmaz Özdil, tartışılan 'bidon kafa' yazısının sisteme yönelik eleştiri olduğunu savundu. Boş bidon sallayan vatandaşa "hiç bağırma" diyen Özdil'in "a benim bidon kafalım" dediği yazısının sonunda "Şeytan kulağına kurşun der gibi vur bakayım kafana iki defa... Ne duydun? Donk donk" di mi? Sen önce onu doldur." ifadeleri dikkat çekiyor.

Abone ol

2007 seçimlerinden 2 hafta sonra kaleme aldığı "bidon kafa" başlıklı yazısı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarıyla yeniden gündemde.

Geçtigimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında konuşan Özel, oy vermeyen seçmene Özdil'in "bidon kafa" dediğini ve halkı kutuplaştırdığını söylemesi polemiğin fitilini ateşledi.

"Sana bu iftiranı yedireceğim" diyen Özdil, bugün bidon kafa yazısıyla ilgili eleştirilere Youtube kanalında yanıt verdi. Özdil, trollerin iftira attığını Özel'in de yazıyı okumadığını iddia etti.

"Sistem eleştirisi" iddiası

2007 yılında Ankara'da yaşanan kuraklık üzerine uluslararası basının Türkiye'de haber yaptığını belirten Özdil, "Ben de oturdum sorumsuz yöneticilerin milleti ne hale getirdiğini milleti bu hale getirenlerin millet içecek su bile bulamazken vatandaşın bu zavallı halini nasıl görmezden geldiğini anlatan o yazıyı yazdım." dedi. 

Yılmaz Özdil seçmene "bidon kafa" dedi mi demedi mi?

Yılmaz Özdil, Özel'in kendisine iftira attığını savundu. Peki Özdil söz konusu yazıda ne demişti? İşte 2007 seçimlerinden iki hafta sonra Özdil'in Hürriyet'te kaleme aldığı "Bidon kafa" başlıklı yazısı:

"Boş bidonu kameraya sallayarak, "elim kırılsaydı" diye bağırıyorsun"

ŞARIL şarıl bedava su varken, baraj yapacağına, dünyanın en uzun borusunu döşeyip, taaa Rusyalardan en pahalı gazı getiriyor...

Depo yok.
Depo var...

Su yok.

Suyu bulsa...

Boru yok.

Boru döşese, o döşeyene kadar zaten su kuruyor.

*

Yani darılmayın ama, hakikaten Allah cezanızı versin be kardeşim.

*

Bakıyorum televizyonlara...

Şöhret olmuşsun yahu!

BBC, CNN hep seni gösteriyor.

Akmayan çeşme başında, elindeki boş bidonu kameraya sallayarak, "elim kırılsaydı" diye bağırıyorsun.

*

Hiç bağırma.

Senin paranla sana köfte ekmek ısmarladılar, hizmet sandın... Sudan ucuz senin oyun.

Hiç bağırma.

*

Düşün şöyle bir...

Maazallah CHP-MHP iktidar olsaydı, ne diyeceklerdi?

"Uğursuz bunlar..."

"Bereketsizler..."

"Geldiler, kuruttular..."

Demeyecekler miydi?

Diyeceklerdi.

Sen de kafanı emme basma tulumba gibi sallayarak, "he valla" demeyecek miydin?

Diyecektin.

Hatta, şu anda tek satır bile susuzluktan bahsetmeyen liboşları, satılık kalemleri okuyup okuyup, "şerefsiz bu laikler" demeyecek miydin öfkeyle?

Diyecektin.

Hiç bağırma.

"A benim bidon kafalım"

Bak şimdi sen, çoluk çocuk kokarcaya döndün, Afrikalılar gibi fellik fellik yıkanacak dere arıyorsun... Senin sırtından koltuk sahibi olanlar, borsa vurgunu yapanlar, ihale kapanlar, dolar-faiz volisi vuranlar ise, Perrier’le San Pellegrino’yla jakuzide banyo yapıyor, köpük köpük.

Reina’da sular kesik mi sanıyorsun, a benim bidon kafalım?

Şimdi iyi dinle...

Yap elini yumruk.

Şeytan kulağına kurşun der gibi vur bakayım kafana iki defa...

Ne duydun?

"Donk donk" di mi?

Sen önce onu doldur.

Su kolay.

ÖNCEKİ HABERLER
Bayram tatilinde korsan taşımacılık ve fahiş fiyata 23,5 milyon liralık ceza
Bayram tatilinde korsan taşımacılık ve fahiş fiyata 23,5 milyon liralık ceza
Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın genel başkanlığa adaylığını duyurdu
Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın genel başkanlığa adaylığını duyurdu
Bakanlıktan Starbucks ve Burger King'e baskınlarla ilgili açıklama geldi
Bakanlıktan Starbucks ve Burger King'e baskınlarla ilgili açıklama geldi
Bitcoin'de neler oluyor? Yatırımcısı şaşkın...
Bitcoin'de neler oluyor? Yatırımcısı şaşkın...
Ünlü çift 'Kimler Geldi Kimler Geçti'de bir araya geliyor
Ünlü çift 'Kimler Geldi Kimler Geçti'de bir araya geliyor
YKS eğitim bilgisi seçme ve onaylama işlemleri başladı
YKS eğitim bilgisi seçme ve onaylama işlemleri başladı
Adalar'da 'minibüs' tartışması! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama: Toplu taşımasız olmaz
Adalar'da 'minibüs' tartışması! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama: Toplu taşımasız olmaz
Sakarya'da dehşet! Komşusunu öldürüp kaçtı
Sakarya'da dehşet! Komşusunu öldürüp kaçtı
Konya'da eski sevgili vahşeti! 4 çocuk annesi kadın öldürüldü
Konya'da eski sevgili vahşeti! 4 çocuk annesi kadın öldürüldü
Trabzonspor'a transfer olan Ozan Tufan'dan '3 Temmuz' hamlesi
Trabzonspor'a transfer olan Ozan Tufan'dan '3 Temmuz' hamlesi
Nefes darlığı çeken çocuğun göğüs boşluğundan yaklaşık yarım kilogramlık kitle çıkarıldı
Nefes darlığı çeken çocuğun göğüs boşluğundan yaklaşık yarım kilogramlık kitle çıkarıldı
6 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 31 şüpheli gözaltına alındı
6 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 31 şüpheli gözaltına alındı