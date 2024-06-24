Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın genel başkanlığa adaylığını duyurdu

Saadet Partisi Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun görevi bırakacağını açıklamasının ardından olağanüstü kongresini 30 Haziran’da Ankara’da yapacak. Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, aday olduğunu açıkladı.

Abone ol

Saadet Partisi Olağanüstü Kongresi, 30 Haziran Pazar günü saat 10.00’da Ankara Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşecek. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun sağlık sorunlarını gerekçe göstererek tekrar aday olmayacağı olağanüstü kongrenin adayları parti içi gerçekleşen temayül yoklamaları sonrasında belirlendi.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, 3. Olağanüstü Kongre’ye dair gerçekleştirdiği basın açıklamasında genel başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

Aydın, “Biz Saadet Partimize sahip çıkmak için, 20 yıldır özellikle son yedi yıldır teşkilat mensuplarımızın her şart altında genel başkanımızın gözünün içine bakarak çabanın ve gayretin ve duruşu ortaya koyduğu bir zamanda bu duruşa sahip çıkmak için, Saadet Partisi kadroları olarak 2016’den bu yana ülkemizin birliğine, kardeşliğine, toplumsal uzlaşmaya, kamplaşmanın ortadan kalkmak için, genel başkanımızın daha fazla yıpratılmasına imkan ve fırsat vermemek için, partimizin birliğini bütünlüğünü ve kardeşlik iklimini korumak için 3. Olağanüstü Kongrede Saadet Partisi Genel Başkanlığı’na aday olduğumu ilan ediyor, bu kararımın camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.