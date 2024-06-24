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A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosunda kaleci değişikliği

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosunda kaleci değişikliği

Sol diz ön çapraz bağı kopan Doğan Alemdar'ın yerine Muhammed Şengezer kadroya dahil edildi.

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A Milli Futbol Takımı'nda dün akşam gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık geçiren kaleci Doğan Alemdar'ın sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanı esnasında dizinde travma meydana gelen milli kalecimiz Doğan Alemdar'ın muayene ve tetkikleri tamamlandı. Yapılan kontroller neticesinde, Doğan'ın sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edildi ve milli kalecimizin tedavisinin bir sonraki aşamasına geçmek üzere kamptan ayrılmasına karar verildi." ifadeleri yer aldı.

Doğan Alemdar'ın yerine 2024 Avrupa Şampiyonası sürecindeki kaleci yeterliliğini sağlamak adına, RAMS Başakşehir'den Muhammed Şengezer'in A Milli Takım kampına çağrıldığı kaydedildi.

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