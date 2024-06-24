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AK Parti'de kritik MYK! 5 il başkanı değişiyor, milyonların beklediği Temmuz zammı da masada

AK Parti'de kritik MYK! 5 il başkanı değişiyor, milyonların beklediği Temmuz zammı da masada

Seçimler sonrası AK Parti için kritik günlerden biri geldi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplanıyor. Toplantının ana gündemi 'değişim' talebi... Asgari ücretlilerin merakla beklediği temmuz zammı da masadaki konulardan...

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AK Parti  Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bir araya gelecek. Kritik toplantıda en az 5 ilin il başkanının değişmesi bekleniyor. Toplantıda ayrıca milyonlarca kişinin merakla beklediği temmuz zammının da masaya yatırılacağı belirtiliyor.

5 il başkanı değişecek

TGRTHaber'de yer alan habere göre MYK'da ana gündem 31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan 'değişim' talebi ve iç muhasebe. 2'si büyükşehir olmak üzere 5 il başkanının değişmesi bekleniyor. 

MYK'da yerel seçimler sonrası ortaya çıkan tablo ve teşkilatlardaki son duruma ilişkin de detaylı bir şekilde ele alınacak. Bazı ilçe başkanları üzerinde de çalışma yapılacak ve çalışma tamamlanırsa atamalar gerçekleşecek.

Erdoğan daha önceki haftalarda yaptığı açıklamada "Yeri ve zamanı geldiğinde; kırmadan, dökmeden, küstürmeden değişimi yapacağız" mesajını vermişti.

Temmuz zammı da masada

Milyonlarca memur ve emekli temmuz ayında yapılacak zammı bekliyor. Temmuz ayı zammı, Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak.  Hükümetten bir adım gelip gelmeyeceği bir kez de MYK'da ele alınacak.

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