İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ile görüşme açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme talebininin bayramlaşma telefonunda kendisinden geldiğini belirterek, "Bir arada görev yapmış olan önceki dönem Genel Başkanı ile İstanbul Belediye Başkanı arasındaki bir dost muhabbeti. Bu kadar merak edilmesini de garipsiyorum." dedi.

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İmamoğlu, Esenler'deki Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'ndeki "Metro İstanbul Bröve Töreni"ne katıldı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edip bir görüşme gerçekleştireceği iddialarının sorulması üzerine İmamoğlu, "Önceki dönem Genel Başkanımızla, Kurban Bayramı'nda kendisini arayarak bayramlaştık. Bayramlaştığımız esnada da 'Ben artık Ankara'ya da geliyorum. Muhtemelen de daha sık geleceğim Türkiye Belediyeler Birliği görevimden ötürü ve geldiğimiz esnada da olabilirse bir yemekte sohbet etmeyi arzu ederim.' dedim kendisine. O da 'Memnuniyetle' dedi ama net olarak şu tarih, bu tarih yok. Bunun farklı şekillerde basına yansıması, tarihin hatta gündemin, içeriğinin aktarılması ya da birilerinin bunu bir şekilde çatır, çutur farklı anlamlara çekilerek yazılmasını hayretle izliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İBB Başkanı İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Yani benim tek arzum var. Önceki dönem genel başkanımızla aramızdaki münasebetin yanlış anlaşılmalardan uzak, samimi bir ilişkide yürüdüğünü ve bunu da bir yemek yiyerek, gayet samimi bir ortamda toparlama girişimiydi. Bu hafta müsait olur muyuz bilmiyorum. Olursam zaten ararım. Haftaya da olabilirim, sonraki hafta da olabilir. Yani ne diyelim adına, iki ülke Cumhurbaşkanının görüşme muhabbeti değil. Bir arada görev yapmış olan önceki dönem Genel Başkanı ile İstanbul Belediye Başkanı arasındaki bir dost muhabbeti. Bu kadar merak edilmesini de garipsiyorum. Bunu bu şekilde basına yansıtan aklı da şaşarak izliyorum. Bu tür kurulan diyaloglar ve yapılan perdelemeler bazen parti içi muhabbetlerin de kötü şekliyle deşifre edilmesini sağlıyor kamuoyuna dönük, yazık ediyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki ilişkileri, ben siyasi yaşamım boyunca dışa dönük hiçbir zaman ne deşifre ettim ne bununla ilgili cümleler kurdum."