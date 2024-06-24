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Nihat Kahveci'den Arda Güler açıklaması: Buradan herkes duysun

Nihat Kahveci'den Arda Güler açıklaması: Buradan herkes duysun

Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Türkiye'nin Çekya maçında en büyük kozlarından biri olacak olan Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu. Kahveci, "Buradan herkes duysun. Nefes alıyorsa sakatlığı da yoksa kesin oynayacak 11'de" dedi.

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Almanya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında Türkiye ile Çekya, 26 Haziran Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.

TSİ 22.00’de Hamburg’da bulunan Volksparkstadion’da oynanacak mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonu’ndan Istvan Kovacs yönetecek.

Kontraspor Youtube kanalında konuşan Nihat Kahveci, "Arda, koçum. Retweet yapmandan bugünkü olayların içinde olduğun belli. Real Madrid'e gittin sakatlandın, işin çok zordu. Beklenti de çok yüksekti. Ve gittin. 'Hadi artık oynasın, oynasın' sakatlık yaşadın. Sen, o idmanda attığın golleri aldın sahaya taşıdın. Şimdi bütün Real Madrid taraftarları, 'Arda Güler seneye oynamalı mı oynamamalı mı? Daha fazla süre almalı mı' diye tartışıyor. Sen bunu elde ettin. Sen, milli takıma geldin beklentiler yüksekti. Oynayıp oynamayacağın üzerinden ortalık yıkıldı. İlk 11 çıktığın ilk maçta rekorunu kırdın, gol attın." açıklamasını yaptı.

Sözlerine devam eden Kahveci, "Çekya maçında sana ihtiyaç var. Arda, Çekya maçında oynar! Nefes alıyorsa sakatlığı da yoksa kesin oynayacak 11'de. Bunu buradan herkes duysun." dedi.

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