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Erzurum'da 13 yaşındaki çocuk tabancayla oynarken kuzenini vurdu

Erzurum'da 13 yaşındaki çocuk tabancayla oynarken kuzenini vurdu

Erzurum'da 13 yaşındaki çocuk babasına ait tabancayla oynarken kazara kuzenini başından vurarak yaraladı.

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Alınan bilgiye göre, Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Yahya Kemal Beyatlı Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşayan H.İ.T. (13) evde bulduğu babasının tabancasıyla oynarken, silahın ateş almasıyla kuzeni N.T'yi (14) başından vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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