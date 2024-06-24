Müge Anlı'da Ercan Hallaç 'eski eşim beni aldattı' dedi, gerçek bambaşka çıktı
Ercan Hallaç, eski eşi Gül Polat ve 2 çocuğunu aramak için Müge Anlı stüdyolarına geldi. "Eşim beni kandırdı. Evleri arabaları üstüne alıp çocuklarla birlikte kaçtı." diyen Ercan Hallaç'ın yayına bağlanan eski eşi ile kızı Selcan'ın söyledikleri ise olayı bambaşka bir yere taşıdı.
Ercan Hallaç, "Eşim beni kandırdı. Evleri arabaları üstüne alıp çocuklarla birlikte kaçtı. Gül Polat ve 2 çocuğumdan 4 aydır haber alamıyorum" diyerek soluğu Müge Anlı'da aldı.
Okuma yazması olmadığını söyleyen Ercan Bey, "Hiç tahsilim yok. Tüm işleri eşim halleder. Ben okuma yazmam olmadığı ve eşimi çok sevdiğim için tüm mallarımı onun üzerine yaptım. Çeyrek asırlık eşimdi. İçimi mal yakmıyor...
"Karım yaşlandım diye beni beğenmiyor"
-Onun yokluğu yıkıyor. Beni hiçbir kul yıkamaz. Beni yokluğu yıkıyor. Bizim büyük bir mazimiz var. Benim aklıma girdi. Boşandık. Karım yaşlandım diye beni beğenmiyor." dedi.
"Bu adam beni 2 kez bıçakladı"
Eski kocasının bu iddiaları üzerine 4 aydır kayıp olan Gül Polat yayına bağlanarak, "Ben 27 yıldır bu adamdan çok çekiyorum. Bu adam beni 2 kez bıçakladı. Ben evlere temizliğe gidip çocuklarıma bakıyorum. Bana iftira atıyor.