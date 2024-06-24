Müge Anlı'da Ercan Hallaç 'eski eşim beni aldattı' dedi, gerçek bambaşka çıktı

"Karım yaşlandım diye beni beğenmiyor"

-Onun yokluğu yıkıyor. Beni hiçbir kul yıkamaz. Beni yokluğu yıkıyor. Bizim büyük bir mazimiz var. Benim aklıma girdi. Boşandık. Karım yaşlandım diye beni beğenmiyor." dedi.