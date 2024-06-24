Temel Karamollaoğlu halefini açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, "Başkanlık divanımızla bu konuyu gündemimize aldık. Mahmut bey konusunda önümüzdeki kongrede aday olması benimsendi" açıklamasını yaptı.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin 30 Haziran Pazar günü yapılacak 3. Olağanüstü Kongresinde, parti teşkilatının genel başkan adaylığı için Mahmut Arıkan'ı benimsediğini bildirdi.

Karamollaoğlu, parti genel merkezinde, Recai Kutan, Saadet Partisi Teşkilat Başkanı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan ile basın toplantısı düzenledi.

Olağanüstü kongreye kendisinin sağlık sorunları nedeniyle gidildiğini anımsatan Karamollaoğlu, iki aya yakın süredir kongre çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi.

KARAMOLLAOĞLU HALEFİNİ AÇIKLADI

Bu süreçte teşkilat mensuplarından genel başkan adayı olmasını istedikleri isim ya da isimleri Genel Merkeze bildirmelerini istediklerini belirten Karamollaoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"1300'den fazla teşkilat mensubu kanaatlerini bildirdi. Kimisi bir, kimisi beş isim yazdı. Geniş bir tablo ortaya çıktı. İsmi en çok zikredilen beş ismi teşkilatlarımıza tekrar sorduk. Bu bir oylama değildi. Burada birkaç arkadaşımız öne çıktı. Teşkilat Başkanımız Mahmut Arıkan bu isimlerin en önünde gözüktü. Bundan dolayı bugün yaptığımız Yüksek İstişare Kurulu toplantımızda ittifak halinde Mahmut Arıkan'ın bu görevi üstlenmesinin isabetli olacağı kanaati ifade edildi. Arkasından Başkanlık Divanı ile de konuyu gündemimize aldık. Farklı bir görüşler varsa bunlar da zikredilsin dedik. Mahmut Bey kardeşimiz konusunda önümüzdeki kongrede aday olmasının benimsendiğine şahit olduk. Cenab-ı Hak'tan bu kararın hayırlı olmasını niyaz ediyorum."

Genel başkanlık için başka adayların da olabileceğini dile getiren Karamollaoğlu, teşkilattan edindikleri intibanın bir ittifakın sağlanacağı yönünde olduğunu ifade etti.

5 ADAY ÖNE ÇIKMIŞTI

Saadet Partisi Büyük Genel Kongresi’nde genel başkanlık için öne çıkan beş isim, Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın, Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Mesut Doğan ile Genel Başkan Yardımcısı Ömer Abdullah Ayhan olmuştu.

BİROL AYDIN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Aydın, pazar günü gerçekleştirilecek Saadet Partisi 3'üncü Olağanüstü Kongresi'ne ilişkin, "Türkiye'mizin her açıdan tıkandığı ekonomide, dış politikada, eğitimde, yargıda, sağlıkta, sosyal hayatta ve ahlaki hayatta büyük bir tıkanıklığın ve yozlaşmanın yaşandığı bir zamanda Saadet Partimizin 3'üncü Olağanüstü Kongresini pazar günü gerçekleştireceğiz. Bütün bir İslam dünyasının, derlenip toparlanmış bir Türkiye'yi beklediği, Türkiye'nin bütün temel meselelerini kalıcı çözüme kavuşturacak yegane anlayışın, düşüncenin, partinin Saadet Partisi olduğunun bilindiği ve her zamankinden daha fazla Saadet Partisi'ne ihtiyacın duyulduğu bir zamanda 3'üncü olağanüstü kongremizi gerçekleştireceğiz. Saadet Partimize sahip çıkmak, genel başkanımızın öncülüğünde Saadet Partisi kadroları olarak 2016'dan bugüne kadar Türkiye'mizin birliğine, bütünlüğüne, kardeşliğine, toplumsal uzlaşmaya, kutuplaşmanın ve kamplaşmanın ortadan kalkması için, geleceği farklılıklarımızla beraber inşa etme anlayışının devam edebilmesi için bu anlayışa sahip çıkmak için, genel başkanımızın daha fazla yıpratılmasına imkan ve fırsat vermemek için partimizin birliğini, bütünlüğünü ve kardeşlik iklimini korumak için Saadet Partisi 3'üncü Olağanüstü Kongresi'nde genel başkanlığa aday olduğumu teşkilat mensuplarımıza, camiamıza ve aziz milletimize ilan ediyor, bu kararımın partimiz, camiamız ve ülkemiz için hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.