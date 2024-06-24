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A Milli Takım'da sakatlık! Doğan Alemdar'ın ön çapraz bağı koptu

A Milli Takım'da sakatlık! Doğan Alemdar'ın ön çapraz bağı koptu

TFF'den Doğan Alemdar’ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi. Yapılan açıklamada Alemdar'ın ön çapraz bağında kopma tespit edildiği ifade edildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu, kaleci Doğan Alemdar’ın sağlık durumu hakkında açıklama yayınladı.  TFF'den yapılan açıklama şöyle: "A Millî Takımımızın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanı esnasında dizinde travma meydana gelen millî kalecimiz Doğan Alemdar’ın muayene ve tetkikleri tamamlandı.

Yapılan kontroller neticesinde, Doğan’ın sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edildi ve millî kalecimizin tedavisinin bir sonraki aşamasına geçmek üzere kamptan ayrılmasına karar verildi.

2024 Avrupa Şampiyonası sürecindeki kaleci yeterliliğini sağlamak adına, Medipol Başakşehir FK takımından Muhammed Şengezer, A Millî Takım kampına çağrıldı."

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