Putin bizzat emir verdi: Nükleer silahlar sahneye çıkıyor

Ukrayna'nın Kırım'da bir sahildeki sivilleri hedef alması Rus kanadında bardağı taşırdı. Putin'in bizzat emri üzerine nükleer silahlar tekrar gündeme geldi.

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Rusya'nın Dağıstan bölgesinde iki ayrı şehirde eş zamanlı terör saldırıları meydana geldi. Pazar günü bir grup silahlı saldırgan, Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kilise ve sinagoglar ile polis kontrol noktasına saldırdı. Her iki kentte de ibadethaneler ateşe verilirken, çıkan çatışmada 15'i polis memuru en az 19 kişi öldü. Rus Ortodoks Kilisesi, kurbanlar arasında 66 yaşındaki rahip Nikolai Kotelnikov'un da olduğunu açıkladı. Saldırının gerçekleştiği Pazar günü Ortodoks Kilisesi için Pentekost Bayramının kutlandığı özel bir gündü. Polis, Mahaçkale'de dört, Derbent'te ise iki silahlı saldırganın öldürüldüğünü açıkladı. Saldırganlardan kaçmayı başaranlar olup olmadığı ise bilinmiyor.

PUTİN'İN PARTİSİNDEN TUTUKLAMA

Rus güvenlik servisleri saldırının ardından terör soruşturması başlattı. Dağıstan Valisi Sergei Melikov, "uyuyan hücrelerin tümü açığa çıkarılana kadar" soruşturmanın süreceğini söyledi. Siyasetçi Magomed Omarov, saldırıya katılanlar arasında iki oğlu ve bir yeğeni bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Omarov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i destekleyen ülkenin en büyük partisi Birleşik Rusya'nın Dağıstan biriminin başındaydı. Ailesinin saldırıya karıştığının ortaya çıkması üzerine Omarov'un partideki görevine hızla son verildi. Olay sonrası bölgede 3 gün yas ilan edildi.

RUSYA'DAN NÜKLEER DOKTRİN AÇIKLAMASI

Saldırıdan saatler sonra ise Rusya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Başkan Vladimir Putin'in daha önce yaptığı bir açıklamaya atıfta bulunarak, dünyanın 'en büyük nükleer gücü' olan Rusya'nın nükleer doktrinini güncellemeye başladığını söyledi ve şu sözleri kullandı:

"Başkan Putin, doktrini mevcut gerçeklerle uyumlu hale getirmek için çalışmaların sürdüğünü söyledi"

Putin geçen ay Rusya'nın bu tür silahların hangi koşullar altında kullanılabileceğine ilişkin resmi nükleer doktrinini değiştirebileceğini söylemişti. Bu açıklamanın en büyük nedeni ise elbette Ukrayna savaşında artan batı desteği. Ukrayna'daki savaş, 1962 Küba füze krizinden bu yana Rusya ile Batı arasındaki en büyük çatışmayı tetikledi. Kremlin, Pazartesi günü ABD'yi 'nükleer savaşın sonuçları' konusunda uyardı.

KIRIM'DAKİ SALDIRI

Ukrayna ordusu dün Kırım'da bir plajdaki sivilleri hedef aldı. Saldırıda en az iki çocuk yaşamını yitirdi, Rusya, Kiev yönetimini çocukları kasten hedef almakla suçladı. Rus yetkililer, füzenin liman şehrinin kumsalları ve otellerinin bulunduğu bir bölgesine çarptığını söyledi. Bu ay AFP'nin de aralarında bulunduğu uluslararası haber ajanslarıyla yaptığı toplantıda Putin, Batı'nın Ukrayna'ya uzun menzilli silah teslim etmesini eleştirmiş ve şöyle demişti:

"Eğer birileri bu tür silahların bir savaş bölgesine tedarik edilmesinin, topraklarımıza saldırmanın ve bize sorun yaratmanın mümkün olduğunu düşünüyorsa, neden bizim de aynı şeyleri başka savaş noktalarında yapamayacağımızı düşünüyor? Buna hakkımız neden olmasın? Tepkimiz asimetrik bir şekilde olacak"

KAYNAK: MİLLİYET