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Kentsel dönüşümde yeni uygulama: Yıkım kararı binanın kapısına asılacak

Kentsel dönüşümde yeni uygulama: Yıkım kararı binanın kapısına asılacak

Yıkılmasına yüzde 51 çoğunlukla karar verilen bina için toplantı şartı kaldırıldı. Yıkım kararı, binanın kapısına asılarak 15 gün süreyle ilan edilecek ve e-Devlet üzerinden de bildirim yapılacak.

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6 Şubat'ta yaşanan büyük depremler, kentsel dönüşüme bir kez daha göz önüne çıkardı..

Asrın felaketinin ardından ülke genelinde kentsel dönüşüm seferberliği başladı.

"Kentsel Dönüşüm Yasası" olarak da bilinen ve kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Teklifi", TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucu kabul edilerek yasalaştı..

Deprem riskine karşı dönüşümün hızlanması ve riskli binaların yenilenmesi için yasal zemini güçlendirilen Kentsel Dönüşüm Kanunu sonrasında uygulama yönetmeliği de yayımlandı.

Yıkım kararı 15 gün süreyle binaya asılacak

Yönetmeliğe göre, yıkılmasına yüzde 51 oy çokluğuyla karar verilen bina için hak sahiplerine İstanbul ya da Almanya gibi adreslerde kapı kapı dolaşarak tebligat yapılmayacak.

Tebligat yerine geçecek

Binanın "riskli yapı" kararı dönüşecek binaya asılarak, muhtara ve e-Devlete gönderilerek bildirim yapılmış sayılacak. Karar 15 gün binada asılı kalacak. Böylece bildirim yapılmış sayılacak.

Tahliye süresi 90 gün

Ayrıca önceden 6-9 aya uzayan bina tahliyesi süresi de 90 gün ile sınırlandırıldı. Yani hak sahiplerinin en fazla 3 ay içinde binayı boşaltması şart.

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