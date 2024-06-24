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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Kazakistan'da görüşebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Kazakistan'da görüşebilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın açıklamalarını teyit ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir görüşme planladığını belirtti.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan'da önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısında bir araya gelebileceklerine dair açıklamasının ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan yanıt geldi.

Peskov, Rus basınına yaptığı açıklamada bu olasılığı doğruladı ve "Evet, böyle bir imkan şu anda değerlendiriliyor" dedi.

Bu açıklama, iki liderin bölgesel ve küresel konuları ele alabilecekleri bir görüşmenin kapılarını aralamış oldu.

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