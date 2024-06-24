Nevşehir'de yalnız yaşayan 67 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Nevşehir'de Esentepe Mahallesi'nde yaşayan 67 yaşındaki Serpil Yüncü, yakınlarının haber alamaması üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından evinde ölü bulundu ve cenazesi otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.Abone ol
Nevşehir'de yaşlı kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Esentepe Mahallesi Şafak Sokak'taki evinde yalnız yaşan Serpil Yüncü'den (67) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye aracının merdiveniyle girilen evde ekipler, Yüncü'yü hareketsiz halde buldu.
Yüncü'nün cenazesi, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.