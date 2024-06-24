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Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonları: 15 gözaltı

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonları: 15 gözaltı

Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 15 zanlı yakalandı.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince bir haftada yapılan asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, çeşitli uyuşturucu mddeler, hassas terazi ve sahte para ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler, haklarında yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

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