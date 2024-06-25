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Alvaro Morata'dan Fenerbahçelileri heyecanlandırdı!

Alvaro Morata'dan Fenerbahçelileri heyecanlandırdı!

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Atletico Madrid'li İspanyol golcü Alvaro Morata, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sosyal medyada paylaştığı fotoğrafı beğendi, bu hamle taraftarları heyecanlandırdı.

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Gelecek sezon için transfer çalışmalarını son sürat devam eden Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin bir süredir listesinde yer alan Atletico Madrid'de forma giyen İspanyol golcü Alvaro Morata'dan taraftarları heyecanlandıran bir hamle geldi.

Sezon performansı

Geride kalan sezon toplam 48 maça çıkan Morata, 21 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Alvaro Morata, EURO 2024'te 2 maça çıktı ve 1 gol sevinci yaşadı.

Sözleşmesi devam ediyor

31 yaşındaki santrforun Atletico Madrid ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. İspanyol golcünün güncel piyasa değeri 16 milyon euro.

Atletico Madrid altyapısında yetişen Alvaro Morata daha sonra Juventus, Real Madrid, Chelsea ve Atletico Madrid'de oynadı. Alvaro Morata için toplam 189 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

Mourinho'nun gönderisini beğendi

İspanyol yıldız futbolcu Alvaro Morata, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sosyal medyada paylaştığı fotoğrafı beğendi.

 

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