CHP’de bir sürpriz görüşme daha! Kılıçdaroğlu hem İmamoğlu ile hem de Yavaş’la görüşecek

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşeceğinin açıklamasının yankıları sürerken dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Kılıçdaroğlu’nun Mansur Yavaş ile de görüşeceği açıklandı.

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Ankara’daki sürpriz görüşmelere bir yenisi daha eklendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'ndan akşam yemeği için randevu aldığı bilgisinin ardından, Kılıçdaroğlu'nun Ankara Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile de görüşeceği açıklandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi de Kılıçdaroğlu-Yavaş görüşmesini doğruladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi şu açıklamayı yaptı:

"Çok önceden kararlaştırılan rutin bir istişare yemeği. Özel bir gündem yok. Yeri ve zamanı henüz belli değil."

Yemeğin bugün gerçekleşeceği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun çarşamba günü de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir akşam yemeğinde bir araya gelmesi bekleniyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ile yapacağı görüşme için “Görüşmek istedim, farklı anlamlara çekilecek bir durum yok, dost yemeği” diyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Sayın önceki dönem Genel Başkanımızla Kurban Bayramı'nda kendisini arayarak bayramlaştık. Bayramlaştığımız esnada da Ben artık Ankara'ya da geliyorum. Muhtemelen daha sık geleceğim. Türkiye Belediyeler Birliği görevinden ötürü ve geldiğimiz bu esnada olabilirse bir yemekte sohbet etmeyi arzu ederim dedim kendisine. O da memnuniyetle dedi. Ama net olarak şu tarih bu tarih yok. Bunun farklı şekillerde basına yansıması, tarihin hatta gündemin içeriğinin aktarılması ya da birilerinin bunu bir şekilde çatır çutur farklı anlamlara çekerek yazılmasının hayretle izliyorum.

Haftaya da olabilir. Bir sonraki hafta da olabilir

Yani benim tek arzum var, önceki dönem Genel Başkanımızla aramızdaki münasebetin yanlış anlaşılmalardan uzak samimi bir ilişkide yürüdüğünü ve bunu da bir yemek yiyerek gayet samimi bir ortamda toparlama girişimiydi. Bu hafta müsait olur muyuz bilmiyorum. Yani olursam zaten ararım. Haftaya da olabilir. Bir sonraki hafta da olabilir. Yani bu bir iki ülke cumhurbaşkanının görüşme muhabbeti değil. Bir arada görev yapmış olan önceki dönem Genel Başkanını ile İstanbul Belediye başkanı arasındaki bir dost muhabbeti… Bu kadar merak edilmesini de hayret istiyorum. Bunun bu şekilde basına yansıtan akla da şaşarak izliyorum.

"Yemeğimizi yer, sohbet ederiz.”

Zaten bu tür kurulan diyaloglar ve yapılan perdelemeler bazen parti içi muhabbetlerin de kötü şekliyle deşifre edilmesini sağlıyor, kamuoyuna dönük. Yazık ediyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki ilişkileri ben siyasi yaşamım boyunca dışa dönük hiçbir zaman ne deşifre ettim, ne bununla ilgili cümleler kurdum. Tekrar, son cümlemi kurmuş olayım. Önceki dönem saygıdeğer Genel Başkanımızla bayramlaştım. Her zaman, her bayramda bayramlaştığım gibi kendisiyle de bir yemekte buluşma arzumu dile getirdim… Kendisiyle telefonda konuşur, karar verir, sizlere de haber vermeden yemeğimizi yer, sohbet ederiz.”