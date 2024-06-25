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Hamas lideri Heniyye'nin acı kaybı! Kız kardeşi ve 9 kişi öldürüldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hamas lideri Heniyye'nin acı kaybı! Kız kardeşi ve 9 kişi öldürüldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, aralarında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin kız kardeşinin de bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti.

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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait uçaklar, Şatı Mülteci Kampı'nda Heniyye'nin ailesine ait bir eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ev tamamen yıkılırken aile üyelerinden en az 10 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Gazze kentindeki Muammedani Hastanesi kaynakları da Heniyye'nin kız kardeşi Zahr Abdusselam Heniyye'nin ölenler arasında olduğunu aktardı.

Saldırı sonucunda hayatını kaybedenlerin naaşları Gazze’nin doğusundaki el-Ehli Baptist Hastanesi’ne getirildi.

İsrail ordusu, Ramazan Bayramı'nda da Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu aracı vurmuştu. Saldırıda Heniyye'nin 3 oğlu ve 4 torunu hayatını kaybetmişti.

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