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CHP’nin asgari ücrete ara zam talebine Şimşek’ten yanıt geldi

CHP’nin asgari ücrete ara zam talebine Şimşek’ten yanıt geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, CHP Hazine ve Maliye’den sorumlu gölge bakanı Karatepe ile dün yaklaşık 4 saat 15 dakika görüştü. Karatepe, Şimşek'e 4 ana talep ilettiğini ancak taleplerinin reddedildiğini söyledi. Şimşek'in Karatepe'ye “Asgari ücrete ara zam, uzun vadeli enflasyon hedefine ulaşmamıza engel olur” dediği öğrenildi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP Hazine ve Maliye’den sorumlu gölge bakanı Yalçın Karatepe arasında dün 4 saat 15 dakikalık bir görüşme gerçekleşti. Karatepe, Şimşek'e dört ana talep ilettiğini ve asgari ücret taleplerinin reddedildiğini söyledi. Edinilen bilgiye göre Şimşek ise “Asgari ücrete ara zam, uzun vadeli enflasyon hedefine ulaşmamıza engel olur” dedi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, CHP MYK toplantısında, “İktidarın vatandaşın yaşadığı ekonomik yıkımdaki sorumluluğuna ortak olmayacağız” görüşü öne çıktı. CHP’nin asgari ücrete ara zam talebine karşı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, Orta Vadeli Planı işaret ettiği kaydedildi. CHP’nin müzakere ile mücadele süreçlerini bir arada yürüteceğini kaydeden parti yetkilileri, “Bakan Şimşek’e ilettiğimiz taleplerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğinin ve sorunların çözülüp çözülmeyeceğinin takipçisi olacağız” dedi.

CHP 4 öneri sunmuştu 

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yaptığı görüşme sonucunda açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, görüşmede Şimşek’e taleplerini ilettiklerini belirtti.

Karatepe, açıklamasında, "Enflasyonun bu kadar yüksek seyrettiği bir dönemde asgari ücrete yılın ikinci yarısında zam yapılmamasını şiddetle reddettik. Bizim buna razı olmamız mümkün değil. Yılın ilk 5 ayında gerçekleşen yüzde 22,5'luk enflasyon haziran ayında çıkacak enflasyonu düşündüğümüzde neredeyse asgari ücretin satın alma gücü ilk 6 ayda 4'te 1 oranında azalacağını biliyoruz. Dolayısıyla asgari ücrete bir artışın yapılmasının zorunlu olduğunu ifade ettik" diye konuştu.

Emekli aylıklarının artırılması için de talepte bulunduklarını kaydeden Karatepe, şunları söyledi: "Benzer şekilde emekli aylıklarında artış yapılmasının zorunlu olduğunu ilettik. Yasadan gelen enflasyon kadar artışı yapmak zorunda olsalar da biz bunun yeterli olmadığını, bunun üzerinde bir artış yapılmasını 'refah payı' olarak adlandırabileceğimiz için örneğin ilk çeyrekte ortaya çıkan büyüme rakamı kadar bir ilave artışın yapılması gerektiğini söyledik. Ancak memur emeklisi için durumun çok daha olumsuz olduğunu ifade ettik."

Vergide adalet konusuna dikkat çektiklerini bahseden Karatepe, "Vergide adaletin sağlanması, insanların ekonomik güçleriyle orantılı olarak vergi ödemesini konusundaki görüşlerimizi de paylaştık. Bugün Türkiye'de vergi sisteminin adaletin olmadığını, aslında ödenen vergilerin ekonomik güçle ilişkili olmadığını, özellikle düşük gelirli vatandaşların üzerindeki vergi yükünün çok ağır olduğunu ifade ettik. Bu çerçevede sayın Bakan'a düzenleme yapılması konusunda bazı önerilerde bulunduk" ifadelerini kullandı. Karatepe, en düşük gelir grubundan her ay 2 milyar lira vergi alındığını belirterek, "Bunun kabul edilemez olduğunu dile getirdik" diye konuştu.

Bakan Şimşek'e TÜİK verileri için önerilerde bulunduklarını kaydeden Karatepe, şunları söyledi: "TÜİK verilerine yönelik şüphelerin ortadan kalkmasını istiyorsanız bağımsız bir 'danışma kurulu' ya da 'hakem kurulu' gibi akademisyenlerden, konunun uzmanlarından bir heyet oluşturup bunlar TÜİK verilerini şeffaf bir şekilde incelesinler ve tereddütlerin ortadan kalkması için yardımcı olsunlar." Asgari ücrete ve emekliye zam talebini ilettiklerini belirten Karatepe, "Ancak 4 saatin sonunda acı reçeteyi yine vatandaşa çıkaran anlayışlarında bir değişim iradesi olmadığını gördük" diye konuştu.

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