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Hakan Çalhanoğlu kariyeriyle ilgili kesin kararını açıkladı

Hakan Çalhanoğlu kariyeriyle ilgili kesin kararını açıkladı

Hakan Çalhanoğlu, Alman devi Bayern Münih'in Transfer gündemine girmişti. Milli oyuncu geleceğiyle ilgili kesin kararını açıkladı. 

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hakan Çalhanoğlu, takımı Inter'de yola devam edeceğini yazdı. 

Orta saha oyuncusu açıklamasında; "Inter'de çok mutluyum. Taraftarımızla ve kulüple olan ilişkim çok özel. Gelecekte Inter'le daha çok kupa kazanmak için heyecanlıyım. Forza Inter!" dedi. 

Hakan Çalhanoğlu'nun 2027 yazına kadar Inter ile sözleşmesi bulunuyor. Inter'le Serie A'da şampiyon olan Hakan 40 resmi maçta 15 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı.

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