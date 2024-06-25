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AK Parti'de flaş atamalar! Hangi il başkanlığına kim getirildi?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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AK Parti'de flaş atamalar! Hangi il başkanlığına kim getirildi?

AK Parti'de atamalar gerçekleştirildi. Adıyaman, Afyonkarahisar, Erzincan, Gaziantep, Kastamonu, Osmaniye ve Zonguldak il başkanlıklarına atama yapıldı. İşte o isimler...

AK Parti'de flaş atamalar! Hangi il başkanlığına kim getirildi?

AK Parti'de Adıyaman, Afyonkarahisar, Erzincan, Gaziantep, Kastamonu, Osmaniye ve Zonguldak il başkanlıklarına atama yapıldığı bildirildi.

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AK Parti'de flaş atamalar! Hangi il başkanlığına kim getirildi?

AK Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Adıyaman İl Başkanlığına Faruk Bülent Kablan, Afyonkarahisar İl Başkanlığına Turgay Şahin, 

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AK Parti'de flaş atamalar! Hangi il başkanlığına kim getirildi?

Erzincan İl Başkanlığına Alpay Kabadayı, Gaziantep İl Başkanlığına Fatih Muhaddis Fedaioğlu, 

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AK Parti'de flaş atamalar! Hangi il başkanlığına kim getirildi?

Kastamonu İl Başkanlığına Ahmet Sevgilioğlu, Osmaniye İl Başkanlığına Mehmet Sadi Binboğa,

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