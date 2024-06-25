BIST 10.664
DOLAR 32,98
EURO 35,44
ALTIN 2.465,93
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Mersin'de fuhuş operasyonu: Kadınları fuhşa zorlayan 8 zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mersin'de fuhuş operasyonu: Kadınları fuhşa zorlayan 8 zanlı tutuklandı

Mersin'de iş vaadiyle kandırdıkları kadınları fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Abone ol

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Erdemli ilçesindeki suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı. İş vaadiyle kandırdıkları kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları, aracılık ve yer temin ettikleri belirlenen 9 şüphelinin kimlik bilgilerine ulaşıldı.

Başsavcılık koordinesindeki operasyonda adresleri belirlenen 9 zanlı yakalandı. Adreslerde, tabanca ile çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Operasyonda, fuhşa zorlandığı saptanan 5 mağdur kadın da kurtarıldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Müge Anlı'da Ercan Hallaç 'eski eşim beni aldattı' dedi, gerçek bambaşka çıktı
Foto Galeri Müge Anlı'da Ercan Hallaç 'eski eşim beni aldattı' dedi, gerçek bambaşka çıktı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Amerikalı kadın, 3 yaşındaki Filistinli çocuğu havuzda boğmaya çalıştı! Joe Biden'dan açıklama
Amerikalı kadın, 3 yaşındaki Filistinli çocuğu havuzda boğmaya çalıştı! Joe Biden'dan açıklama
Köprülerin geçiş ücretlerine temmuz ayında zam gelecek mi?
Köprülerin geçiş ücretlerine temmuz ayında zam gelecek mi?
Fenerbahçe Beko, Motley'le yollarını ayırdı
Fenerbahçe Beko, Motley'le yollarını ayırdı
Benzin ve motorine zam geldi, tabela değişti! Yeni zam gelecek iddiası
Benzin ve motorine zam geldi, tabela değişti! Yeni zam gelecek iddiası
Hamas lideri Heniyye'nin acı kaybı! Kız kardeşi ve 9 kişi öldürüldü
Hamas lideri Heniyye'nin acı kaybı! Kız kardeşi ve 9 kişi öldürüldü
CHP’nin asgari ücrete ara zam talebine Şimşek’ten yanıt geldi
CHP’nin asgari ücrete ara zam talebine Şimşek’ten yanıt geldi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Bayram tatili boyunca bin 456 kaçak göçmen yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu: Bayram tatili boyunca bin 456 kaçak göçmen yakalandı
Hızlı yükseliş! Dolar ve Euro'da alış-satış rakamları belli oldu
Hızlı yükseliş! Dolar ve Euro'da alış-satış rakamları belli oldu
Sahaya atlayıp Ronaldo ile fotoğraf çektirmişti! UEFA, küçük Berat'a acımadı
Sahaya atlayıp Ronaldo ile fotoğraf çektirmişti! UEFA, küçük Berat'a acımadı
Hakan Çalhanoğlu kariyeriyle ilgili kesin kararını açıkladı
Hakan Çalhanoğlu kariyeriyle ilgili kesin kararını açıkladı
CHP’de bir sürpriz görüşme daha! Kılıçdaroğlu hem İmamoğlu ile hem de Yavaş’la görüşecek
CHP’de bir sürpriz görüşme daha! Kılıçdaroğlu hem İmamoğlu ile hem de Yavaş’la görüşecek
Ankara'da FETÖ soruşturması: Çok sayıda gözaltı kararı
Ankara'da FETÖ soruşturması: Çok sayıda gözaltı kararı