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Amerikalı kadın, 3 yaşındaki Filistinli çocuğu havuzda boğmaya çalıştı! Joe Biden'dan açıklama

Amerikalı kadın, 3 yaşındaki Filistinli çocuğu havuzda boğmaya çalıştı! Joe Biden'dan açıklama

ABD'de önceki günlerde meydana gelen olayda, Amerikalı bir kadın, 3 yaşındaki Filistin asıllı Müslüman bir kız çocuğunu havuzda boğmaya çalıştı. ABD Başkanı Joe Biden, olayla ilgili açıklama yaptı. Biden, Filistinli çocuğa yapılan saldırıdan "derin rahatsızlık duyduğunu” ifade etti.

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Biden, sosyal medya platformu X hesabından Filistin asıllı Müslüman çocuğa yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu olaydan "derin rahatsızlık" duyduğunu belirten Biden, "Hiçbir çocuk şiddet içeren bir saldırıya maruz kalmamalıdır, kalbim ailesiyle birlikte." ifadesini kullandı.

Filistin asıllı anne ile 3 ve 6 yaşlarındaki çocukları, 19 Mayıs'ta yaşadıkları sitenin havuzuna inmiş, Amerikalı Elizabeth Wolf, başörtülü anneye nereli olduklarını sorduktan sonra havuza girmişti. Irkçı söylemlerde bulunan Wolf, daha sonra çocuklara saldırmıştı.

Çocukların annesi de hemen havuza atlarken 6 yaşındaki çocuk Wolf'un elinden kurtulmuştu. Anneye saldıran Wolf, diğer taraftan 3 yaşındaki küçük kız çocuğunu suyun altına itmişti. Anne ve çocuğunu, olay yerinde bulunan Afrika kökenli bir Amerikalı kurtarmıştı. 42 yaşındaki Wolf, cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

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