İsrail ordusu Gazze'de yoldan geçen sivilleri bombaladı
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze kentindeki Balmira kavşağında yoldan geçen Filistinlilere düzenlediği saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik gece boyunca sürdürdüğü saldırılarına gün ağarınca da devam ediyor. Yoldan geçen Filistinlilere düzenlediği saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik gece boyunca sürdürdüğü saldırılarda, eş-Şati Mülteci Kampı ve ed-Derec Mahallesi'nde sığınma merkezi olarak kullanılan Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait 2 okulu da bombaladığı belirtildi.
Şati Mülteci Kampı'nda vurulan okuldan aralarında çocukların da olduğu 5 kişinin cesedinin sivil savunma ekipleri tarafından çıkarıldığı kaydedilen haberde, ed-Derec Mahallesi'nde bombalanan Abdulfettah Hamud Okulu'nda da 6 sivilin cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.
Haberde, Gazze kentinin Şucaiye Mahallesi'nde de İsrail ordusunun saldırdığı bir evden 2 kadının cesedinin çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı.