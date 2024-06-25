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İddialar doğru çıktı! İYİ Parti'nin kurucularından Koray Aydın istifa kararı aldı

İddialar doğru çıktı! İYİ Parti'nin kurucularından Koray Aydın istifa kararı aldı

İYİ Parti’nin kurucularından Ankara Milletvekili Koray Aydın partisinden istifa kararı aldı. İstifanın gerekçesi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında Beştepe’de gerçekleştirilen görüşme sonrası yaşanan süreç…

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İYİ Parti’de sular durulmuyor. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından başlayan istifa sürecine yeni bir isim daha katıldı.

Partinin kurucuları arasında yer alan İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın istifa kararı aldı. Koray Aydın’ın istifa kararını perşembe günü sosyal medyadan kamuoyuna duyuracağı öğrenildi.

NTV Haber'de yer alan habere göre istifanın gerekçesi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında Beştepe’de gerçekleştirilen görüşme sonrası yaşanan süreç.

Söz konusu görüşmeye genel merkezin kayıtsız kalması ve tavır koymamasının Koray Aydın’ın bu kararı almasında etkili olduğu öğrenildi.

Yeni parti kuracak iddiası

Edinilen bilgilere göre, istifa kararı alan Koray Aydın yeni bir parti kurmayacak. Son günlerde ortaya atılan iddiaların aksine bir partiye katılması da beklenmiyor. İstifasının ardından Koray Aydın’ın bağımsız bir şekilde hareket edeceği öğrenildi.

Koray Aydın’ın bu süreçte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüşeceği de iddia edilmişti. Koray Aydın cephesinden alınan bilgilere göre, bu iki isimle de herhangi bir görüşme gerçekleştirilmedi.

Aydın’ın ardından İYİ Parti teşkilatından bazı isimlerin de istifa kararı alabileceği belirtiliyor. Ancak bu isimler arasında herhangi bir milletvekilinin yer alması beklenmiyor.

Aydın’ın istifasıyla birlikte İYİ Parti’nin Meclis’teki sandalye sayısı 34’e gerileyecek.

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