Ferd Kadıoğlu için istenen taban ücret belli oldu

Fenerbahçe yönetimi Arsenal’in de yakından takip ettiği yıldız oyuncusu için 30 milyon avronun altındaki bir rakama masaya oturmayacağını bildirdi.

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Her geçen gün üzerine koyarak giden ve şu anda EURO 2024’te A Millî Takım formasını giyen genç sağ bekin adı uzun süredir Borussia Dortmund ile anılıyor.

Nuri Şahin’in teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından bu iddia daha da güçlendi. Hatta Şahin’in yönetimden ısrarla Ferdi Kadıoğlu’nu istediği iddiaları yazıldı çizildi. Ferdi ile ilginenen sadece Dortmund değil. B. Leverkusen’in yanı sıra Arsenal de sarı lacivertli ismi yakından takip ediyor ve Avrupa Şampiyonası’nın sona ermesini bekliyor.

Takımın başına Jose Mourinho’yu getiren Kanarya’da yönetimin Ferdi konusunda tavrı ise çok net.

Türkiye gazetesinden M. Emin Uluç'un haberine göre Ali Koç ve ekibi, Kadıoğlu için taliplerine “30 milyon avro altında bir rakama masaya oturamayız” mesajını veriyor.

2026’ya kadar mukavelesi bulunan Ferdi Kadıoğlu da bu sezon için kendini Avrupa’ya hazırlamış durumda. B. Dortmund’un Nuri Şahin’in ısrarcı tavrı sebebiyle 25 milyon avroyu gözden çıkardığı Ferdi konusunda teklifi revize ederek yeniden kapıyı çalması gündemde. Ki bu kararlı tutum rekor bir transferi daha beraberinde getirecek gibi.