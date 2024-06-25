Konut fiyatları nisan ayında arttı: Son 2,5 yılın en yavaş artışı

Merkez Bankası'nın açıkladığı Konut Fiyat Endeksi'ne göre, nisanda konut fiyatları aylık yüzde 2,2 ve yıllık yüzde 48,4 arttı. Bu şekilde Ekim 2021'den bu yana en yavaş artış oranını kaydedildi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Nisan 2024 Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerine göre, konut fiyatları aylık yüzde 2,2 ve yıllık yüzde 48,4 oranında arttı. Ekim 2021'den bu yana en yavaş artış oranını kaydetti.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, Nisan 2024'te bir önceki aya göre yüzde 2,2 artarak 1257,7 seviyesine ulaştı. KFE, 2017 baz alınarak (2017=100) hesaplanıyor.

Konut fiyatları yıllık bazda yüzde 48,4 artarken, bu dönemde reel olarak ise yüzde 13,3 oranında azalış kaydedildi. Yüksek enflasyon ve ekonomik belirsizlikler, konut fiyatlarındaki reel değer düşüşünün önemli etkenleri olarak öne çıkıyor.

Üç büyük ildeki KFE değişimleri incelendiğinde, Nisan 2024'te İstanbul'da bir önceki aya göre yüzde 2,1, Ankara'da yüzde 3 ve İzmir'de yüzde 1,9 artış görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 37,6, Ankara'da yüzde 58,9 ve İzmir'de yüzde 45,1 oranında artış kaydedildi. Bu veriler, büyük şehirlerde konut talebinin hala güçlü olduğunu ve fiyatların yüksek seviyelerde seyrettiğini gösteriyor.