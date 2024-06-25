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Türkiye-Çekya maçı Trendyol sponsorluğunda kurulan dev ekrandan izlenebilecek

Türkiye-Çekya maçı Trendyol sponsorluğunda kurulan dev ekrandan izlenebilecek

UEFA EURO 2024 şampiyonasındaki Türkiye-Çekya maçı, Trendyol sponsorluğunda kurulan dev ekrandan izleyicilere yansıtılacak.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA EURO 2024 macerası, Trendyol sponsorluğunda Etiler Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda kurulan ekranda futbol tutkunlarının yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Parkta bir araya gelen taraftarlar, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'te Gürcistan ve Portekiz karşısında verdiği mücadeleyi dev ekrandan hep beraber izledi.

UEFA EURO 2024 şampiyonasındaki ilk iki grup maçı geride kalırken F grubundan çıkarak son 16 turuna kalma şansını belirleyecek olan Türkiye-Çekya maçı 26 Haziran 22.00'de oynanacak. Maç, parktaki dev ekrandan canlı olarak ücretsiz izlenebilecek.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları da parktan izlenecek

26 Temmuz-11 Ağustos'ta gerçekleşecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda da A Milli Futbol Takımı'nın sahada olduğu her müsabaka Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'ndan izlenebilecek.

Süper Lig ve 1. Lig isim sponsoru olmasının yanında Trendyol, Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsorluğunu, A Milli Futbol Takımları ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) ise resmi sponsorluğunu üstleniyor. ​​​​​​​

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