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FETÖ'nün 'mahrem' yapılanmasına operasyon: 24 gözaltı kararı

FETÖ'nün 'mahrem' yapılanmasına operasyon: 24 gözaltı kararı

FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nı hedef alarak içerisinde yuvalanan, 'mahrem hizmetler' yapılanmasıyla iltisakı ve irtibatı olan 24 şüpheli belirlendi.

Ankara genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlar ile haberleştikleri tespit edilen; 1’i mahrem imam, 14'ü görevde, 8'i daha önce ihraç edilmiş, subay/astsubay/uzman çavuş, 1'i ilişiği kesilmiş askeri öğrenci olmak üzere toplam 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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