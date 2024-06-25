Devlet Bahçeli sert çıktı: Alnını karışlarız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sinan Ateş cinayeti üzerinden MHP'nin hedef alınmasına tepki göstererek "Davamızı sanık olarak afişe edenin alnını karışlarız" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Grup Başkanvekilliği kürsünden oturarak hitap eden Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"1 Temmuz 2024 tarihinden sonra Meclis tatile girene kadar değerli milletvekillerimiz komisyon ve genel kurul çalışmalarını icra edecekler. Geri kalan vakitlerini de seçim bölgelerinde geçirecekler. Milletimizin fikrine önem veriyoruz. Yorulmadık, yenilmeyeceğiz, durmayacağız. Önce ülkem ve milletim diyeceğiz.

Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangını

Anız yangınını fırsat bilip bin yıllık kardeşliğimizi ateş altına almak isteyen provokatörler bellidir. Yangın bahanesiyle nefret saçan Türkiye düşmanıdır.

Dünya savaşı riski

Dünya savaşı riski telaffuz ediliyor. Jeopolitik hesaplaşmalar arttı. Türkiye milli güç unsurlarını teyakkuzda tutmak durumundadır. Türkiye'nin orta yerinde bulunduğu geniş coğrafyalarda fırtınalar kopmaktadır. Irak ve Suriye üzerinde kumar oynanmaktadır.

Irak'ın Süleymaniye kenti PKK üstüne dönüştürülmek istenmektedir. İran'ın PKK'ya drone yardımı yapması kaygı vericidir. Doğu Avrupa ülkeleri huzursuz ve sancılıdır. Putin bu kez Kuzey Kore'ye gitmiş ve iki ülke arasında silah anlaşmalarını onaylamıştır.

Patrikhaneye tepki

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın barışla sonuçlanması için yapılan çağrılar sonuçsuz kalmıştır.

Fener Rum Patrikhanesi'nin statüsü bellidir. Ekümeniklik unvanının hukukiliği ve meşruluğu yoktur. İstanbul'un ikinci Vatikan'a dönüştürmek istenmesine kimsenin gücü yetmez.

"Cumhur İttifakı yoluna devam edecektir"

Kriz sever siyasetçiler, karanlık odaklar, dış bağlantılı maşalar partimizin, ittifakımızın ve ülkemizin aleyhine psikolojik harp tekniklerine başvuran kansızlar, çözülmeyi ‘normalleştirme gibi teşmil eden münafık simalar geceli gündüzlü operasyon yürütmektedir. Tekraren ve inançla söylüyorum, Cumhur İttifakı Türk milletinin ruh köküdür ve kararlılıkla yoluna devam edecektir.

İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın'a destek çıktı

Kiralık gazeteler, iç işgal cephesine ekranlık yapan başta Halk TV olmak üzere bazı tv kanalları yarım pansiyon aydınlar, satılmış köşe yazarları, şerefini üç kuruşa devretmiş bir kısım sivil toplum kuruluşu yöneticileri MHP ile kalkıp MHP ile kalkıyorlar. Bunlara siyaseten her türlü desteği verip sözcülüğüne talip olan CHP’nin başkanı da iki de bir kale duvarlarımızı taşa tutuyor. Bu şahsın o iki kişi diyerek sistematik ve plan dahilinde suçlayıp saldırdığı değerleri, değerli arkadaşlarımdır.

Özgür Özel'in Türkiye ittifakı davetine yanıt

Bizi Türkiye İttifakı adıyla kurulduğu söylenen dahası çatısı akan, üzerine baykuşların konduğu arabaya davet etmesi tam bir akıl tutulmasıdır

Kurnaza bakar mısınız, Cumhur İttifakı’na karşı başlattığı yarma harekâtını takdim etmek suretiyle olmadık metotları devreye sokuyor.

Sinan ateş cinayeti davası

Bir adli vakadan dolayı MHP’yi karalamaya namertçe tevessül ederler. Başlayacak malum cinayet davasıyla partimizi ve ülkü ocaklarını ilişkilendirmek için tek ayak üzerinde kırk yalan söylerler. Şu husus özellikle ifade etmeye mecburum, kimin kimlerle iş tutuştuğunu, sağda sola neler konuşulduğunu, hangi iftira düzeneklerinin hazırlandığını çok iyi biliyor ve bunların hepsini takip ediyoruz. Davamızı üç beş çapulcunun keyfine göre yargılatamayız. Davamızı sanık olarak afişe edenin alnını karışlarız