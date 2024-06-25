Manisa gece yarısı 4.8'le sallandı! Naci Görür'den ilk uyarı geldi

Manisa'nın Soma ilçesinde dün gece yarısı 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem sonrası yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den ilk açıklama geldi. İşte o açıklamalar...

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AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre; Manisa'nın Soma ilçesinde saat 01.36'da 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 10,24 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Meydana gelen deprem, Manisa kent merkezi ve ilçelerinin yanı sıra başta İzmir olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Manisa'da yaşanan 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili önemli uyarılarda bulundu.



Görür, vatandaşların hasarlı binalardan uzak durmasını söyledi.



“Büyükışıklar-Soma/Manisa arasında 5,0 büyüklükte deprem oldu. Deprem Soma-Kirk ağaç Fay zonunun kuzeyinde ve Büyükışıklar-Savastepe arasında. Muhtemelen bu yörede yer alan ve Büyükışıklara doğru uzanan KD-GB uzanımlı kısa fayların devamında. Hasarlı binalardan uzak durunuz.”