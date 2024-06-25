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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısı sonrası rahatsızlandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısı sonrası rahatsızlandı

MHP Genel Başkanı Bahçeli grup toplantısı sonrası rahatsızlandı. MHP Lideri, Meclis kulisinde dinlenmek için bir yere oturdu, basın mensupları da alandan dışarı çıkarıldı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin haftalık grup toplantısında konuştu. Toplantı, Bahçeli'nin tansiyon rahatsızlığı nedeniyle gecikmeli başladı. Bahçeli, prompter kullanmadan ve ilk kez oturarak konuşmasını gerçekleştirdi.

Toplantı öncesi tansiyonunun düştüğü öğrenilen Bahçeli, grup konuşmasının ardından destek alarak ayağa kalktı. Grup salonundan çıktığında oturarak dinlenen Bahçeli'nin korumaları basın mensuplarını uzaklaştırdı.

Halk TV muhabiri Sibel Mazrek, Bahçeli'nin durumunun iyi olduğunu söyledi.  Edinilen bilgiye göre, gazetecilerin uzaklaştırıldığı salonda bir süre dinlenen Bahçeli daha sonra salondan ayrıldı.

MHP kaynaklarından Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama da yapıldı. Bahçeli'nin bir tansiyon düşmesi yaşadığını, şu an için bir problemin olmadığı belirtildi.

 CNN TÜRK editörü Duygu Ayaz Bayram, ayrıntıları şu sözlerle aktardı;

"Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu oldukça iyi ve şu anda Genel Merkez'de çalışmalarına devam ediyor. Sabah saatlerinde de ufak bir tansiyon problemi yaşadı. Ancak şu anda bir sağlık problemi olmadığı ve Genel Merkez'de çalışmalarına devam ettiği parti kaynakları tarafından aktarıldı.
Aslında MHP Grup Toplantısı her salı saat 10.30'da başlar. Özellikle Devlet Bahçeli de 10.30'da grup toplantısında partililere seslenir. Bugün bunda bir gecikme yaşandı. 11.04'te grup toplantısı başladı.
 
Biz de basın mensupları olarak bu gecikmenin nedenini merak ettik. Devlet Bahçeli, TBMM'ye geldiğinde parti kaynakları tarafından ufak bir tansiyon problemi yaşandığı iletildi.
 
Grup toplantı salonuna alınmadan önce makamının bulunduğu odaya alındı oraya alındı ve kendisine tuzlu ayran ikram edildi. Ardından da kendisini iyi hissettiği için grup toplantısını gerçekleştirmek için salona geldi ve grup konuşmasını gerçekleştirdi."

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